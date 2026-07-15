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15 июля 2026 в 08:51

Захарова пожурила Нидерланды за игнорирование осквернения могил

Захарова раскритиковала Амстердам за недостаточную реакцию на осквернение могил

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Реакция властей Нидерландов на недавнее осквернение надгробий советских воинов, которые ограничились только формальным их осуждением, является абсолютно недостаточной, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула необходимость принятия более жестких мер со стороны Амстердама в ответ на подобные проявления вандализма.

Мне сложно сказать о степени их искренности, но я подразумеваю, что она недостаточная, эта искренность, — сказала Захарова.

Ранее на мемориальном кладбище «Эревелд» в голландском городе Лесден неизвестные осквернили более 150 надгробий советских воинов. Вандалы нарисовали на могильных плитах граффити красной краской. Местные власти классифицировали данное происшествие как акт вандализма.

Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус назвала осквернение кладбища советских воинов неприемлемым. Министр подчеркнула, что последнее пристанище воинов заслуживает уважения. Захарова заявила, что лидеры западных стран несут ответственность за инцидент с массовым осквернением могил советских воинов в Лесдене, поскольку их политика годами способствовала подобным преступлениям.

Власть
Мария Захарова
МИД РФ
Нидерланды
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