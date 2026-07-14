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14 июля 2026 в 16:09

Захарова раскрыла отношение россиян к западной культуре

Захарова: Россия является хранилищем в том числе и западной культуры

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Россия является хранилищем в том числе и западной культуры, бережно относясь к ней, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает РИА Новости, россияне не разделяют культурных деятелей на «отменяемых и отмененных».

По сути мы (Россия. — NEWS.ru.) являемся хранилищем и их (западной. — NEWS.ru.) культуры тоже, бережно относясь к достоянию всего того, что они сделали в своих странах и в нашей стране, передавая это будущим поколениям без деления на отменяемых и отмененных, на наших и не наших, — это общее, это для всех, это и есть цивилизация, — сказала представитель ведомства.

Дипломат подчеркнула, что сводить культуру лишь к некоему коду для трансляции целевой аудитории крайне опасно. Захарова добавила, что такой путь — это дорога в никуда: именно по ней пошли западные страны, сделав ставку на краткосрочный эффект. По ее словам, то, к чему это привело, сейчас видно на практике.

Ранее кинорежиссер Никита Михалков выразил мнение, что российская культура в период СВО должна помогать «образумить» тех, кто отказывается принимать новую реальность. Он подчеркнул, что нежелание деятелей искусств поддерживать страну делает их творчество «неправильным».

Россия
Мария Захарова
МИД РФ
Запад
цивилизация
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