Гендиректор ВЦИОМ раскрыл уникальность российской цивилизации

Особенности русской цивилизации состоят в уникальной способности людей решать сложнейшие задачи в условиях нехватки ресурсов, заявил NEWS.ru социолог, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, россияне также являются самыми креативными.

Главная особенность русской цивилизации — уникальная способность решать сложные проблемы в условиях тотального дефицита ресурсов. Русские люди — самые адаптивные. Они выживают в любой ситуации <...> У нас у всех огромное количество идей, но вот с воплощением — большие проблемы, и с этим надо работать, — сказал Федоров.

Эксперт отметил, что уникальность и интересные черты российской социальной реальности необходимо расшифровывать. При этом, по его словам, уже существуют не просто отдельные исследователи-подвижники, но и целые школы, которые этим занимаются.

Для того, чтобы понять, что происходит на самом деле, нужно иметь особые инструменты и способы проникнуть вовнутрь, вскрыть «маскировку». Проникнуть через завесу, понять, что на самом деле может только устная коммуникация, а не газеты, Telegram-каналы и СМИ, — резюмировал ученый.

Ранее в Госдуме предложили выяснить объемы оттока за рубеж студентов из России. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, это необходимо для определения контрольных цифр приема в учебные заведения и разрешения на платный набор, поскольку нужно «отдавать преимущество тем, кто готовит специалистов для своей страны».