19 марта 2026 в 20:00

Гендиректор ВЦИОМ раскрыл уникальность российской цивилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Особенности русской цивилизации состоят в уникальной способности людей решать сложнейшие задачи в условиях нехватки ресурсов, заявил NEWS.ru социолог, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, россияне также являются самыми креативными.

Главная особенность русской цивилизации — уникальная способность решать сложные проблемы в условиях тотального дефицита ресурсов. Русские люди — самые адаптивные. Они выживают в любой ситуации <...> У нас у всех огромное количество идей, но вот с воплощением — большие проблемы, и с этим надо работать, — сказал Федоров.

Эксперт отметил, что уникальность и интересные черты российской социальной реальности необходимо расшифровывать. При этом, по его словам, уже существуют не просто отдельные исследователи-подвижники, но и целые школы, которые этим занимаются.

Для того, чтобы понять, что происходит на самом деле, нужно иметь особые инструменты и способы проникнуть вовнутрь, вскрыть «маскировку». Проникнуть через завесу, понять, что на самом деле может только устная коммуникация, а не газеты, Telegram-каналы и СМИ, — резюмировал ученый.

Ранее в Госдуме предложили выяснить объемы оттока за рубеж студентов из России. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, это необходимо для определения контрольных цифр приема в учебные заведения и разрешения на платный набор, поскольку нужно «отдавать преимущество тем, кто готовит специалистов для своей страны».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ближний Восток не будет прежним. Трамп «кинул» шейхов: к чему это приведет
Гендиректор ВЦИОМ Федоров рассказал, будут ли россияне доверять Западу
МИД России призвал ЮНЕСКО высказаться об ударе по журналистам RT в Ливане
В Госдуму внесли проект о защите россиян за границей силами армии
Чака Норриса госпитализировали на Гавайях
Арестован экс-глава Звездного городка
ООН отреагировала на удар Израиля по журналистам RT
Жизнь без лишнего: новая этика домашнего пространства
Великобритания разрешила «Роснефти» транспортировать сырье из страны СНГ
Гендиректор ВЦИОМ назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
Израильского посла вызовут в МИД РФ после атаки на журналистов RT в Ливане
Дегтярев ответил, чего Россия ожидает от МОК
Политолог объяснил, есть ли у жителей Украины шанс сорвать мобилизацию
Трамп объяснил, почему США скрыли от союзников планы напасть на Иран
Трамп раскрыл катастрофические потери США из-за помощи Украины при Байдене
В МИД России осудили агрессивные планы США на космос
«Моя левая и правая рука»: 100-летний Зацепин показал молодую жену
Женили на цыганках и отправляли на СВО: что известно об ОПГ из Астрахани
Коренной перелом СВО, шок-пророчество Жириновского: что будет дальше
Гендиректор ВЦИОМ раскрыл уникальность российской цивилизации
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
