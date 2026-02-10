В Госдуме предлагают определить объемы оттока за рубеж студентов из России

Для определения контрольных цифр приема в учебные заведения и разрешения на платный набор нужно проводить анализ оттока российских студентов и выпускников за границу, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, нужно «отдавать преимущество тем, кто готовит специалистов для своей страны».

Можно было бы при определении контрольных цифр приема и разрешения на платный набор учитывать, какое количество студентов в период обучения, и, скажем, выпускников в первые два года после окончания обучения уезжают за рубеж на постоянное место жительства, — констатировал он.

Ранее выяснилось, что современные российские студенты все чаще становятся финансово самостоятельными: только 11% респондентов полагаются на родителей как на основной источник средств. Большинство имеет полноценную работу, подработку или фриланс, а часть живет на доходы от ведения блогов. Медианный студенческий бюджет составляет 11–15 тыс. рублей, при этом основные траты идут на еду, жилье и транспорт.

До этого социологи НИУ ВШЭ выяснили, что 53% студентов в России считают себя верующими, из них 43% принадлежат к православному вероисповеданию. При этом почти две трети верующих студентов считают, что религия играет важную роль в их жизни, но около половины не соблюдают религиозные предписания.