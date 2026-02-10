Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 04:54

В Госдуме предлагают определить объемы оттока за рубеж студентов из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для определения контрольных цифр приема в учебные заведения и разрешения на платный набор нужно проводить анализ оттока российских студентов и выпускников за границу, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, нужно «отдавать преимущество тем, кто готовит специалистов для своей страны».

Можно было бы при определении контрольных цифр приема и разрешения на платный набор учитывать, какое количество студентов в период обучения, и, скажем, выпускников в первые два года после окончания обучения уезжают за рубеж на постоянное место жительства, — констатировал он.

Ранее выяснилось, что современные российские студенты все чаще становятся финансово самостоятельными: только 11% респондентов полагаются на родителей как на основной источник средств. Большинство имеет полноценную работу, подработку или фриланс, а часть живет на доходы от ведения блогов. Медианный студенческий бюджет составляет 11–15 тыс. рублей, при этом основные траты идут на еду, жилье и транспорт.

До этого социологи НИУ ВШЭ выяснили, что 53% студентов в России считают себя верующими, из них 43% принадлежат к православному вероисповеданию. При этом почти две трети верующих студентов считают, что религия играет важную роль в их жизни, но около половины не соблюдают религиозные предписания.

студенты
Россия
обучение
Олег Смолин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, когда работодателю грозит штраф из-за премии сотруднику
В России могут изменить условия сдачи экзамена на права
Ущерб по делу экс-вице-губернатора Брянской области превысил 1 млрд
Ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ: успехи ВС РФ к утру 10 февраля
«Сделать отношения снова великими»: посол о диалоге России и США
Трамп пригрозил Канаде ради «астрономических доходов»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 февраля
Названы главные ошибки при подготовке к ЕГЭ во втором полугодии
ВС США ударили по судну наркотеррористов в Тихом океане
Над Белгородской областью ПВО сбила украинский БПЛА
Захарова объяснила, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН
Над Черным морем пролетел британский самолет-разведчик
На Сахалине произошли два ощутимых землетрясения
В Госдуме предлагают определить объемы оттока за рубеж студентов из России
Лавров озвучил позицию России по поводу Кубы и Венесуэлы
Метеорологи предупредили о сильных паводках в одном регионе России
Психолог объяснила, как избежать ревности между братьями и сестрами
В России утвердили стратегию демографической политики Дальнего Востока
Котяков высказался о пересмотре пенсионного возраста
В Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.