Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 10:48

Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу

РГ: большинство студентов в России заявили, что считают себя верующими

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Больше половины российских студентов (53%) считают себя верующими людьми, заявили «Российской газете» социологи Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Среди тех, кто относит себя к верующим, 43% причисляют себя к православному вероисповеданию, 5% — к мусульманам и еще 5% — к другим религиозным конфессиям.

43% студентов не считают себя верующими. Однако эта цифра не беспокоит социологов. Они отмечают, что процент верующих в стране растет с возрастом опрошенных, а подавляющему большинству студентов еще не исполнилось 25 лет.

При этом большинство верующих студентов (65%) отмечают, что религия занимает важное место в их жизни. Для 19% из них это место очень важное, а для 46% — довольно важное.

Примерно половина верующей молодежи (44%) не выполняет религиозные предписания, например, не соблюдает посты. Около трети стараются выполнять предписания, но не участвуют в богослужениях (23%) или участвуют в них изредка (8%).

Ранее сообщалось, что в Индии значительно возросло число нападений на христиан и мусульман. За 2025 год было зафиксировано 1318 случаев проявления ненависти. Этот показатель на 97% превышает данные за 2023 год. Так, 24 декабря в городе Райпур радикальные группировки устроили погром в торговом центре. Они разрушили рождественские украшения и сорвали все запланированные праздничные мероприятия.

студенты
вера
религии
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы поедем»: известный детский хирург из США захотел вернуться в Россию
Власти раскрыли последствия атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом
Названо условие, при котором Евросоюз и Россия могут вернуться к диалогу
Толпа британских туристов избила семью из Москвы в египетском отеле
Новый вирус впервые унес жизнь человека
Раскрыты подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП
«Вашингтон» с Овечкиным потерпел обидное поражение в «регулярке» НХЛ
В Британии захотели создать свое ФБР
Спорим, что не делали: необычный салат с креветками и хурмой
Назван кандидат на роль переговорщика по Украине от Евросоюза
Как сделать пасту Амосова дома быстро: рецепт для иммунитета
На Западе раскрыли, как Трамп стал «свахой» Китая и союзников США
Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе
«Это страшно»: блокадница рассказала, как по Ленинграду вели пленных немцев
МИД РФ уточнил, как идет диалог по дипсобственности и авиасообщению с США
«Как Долину»: российского актера обманули мошенники
В Госдуме назвали главную цель массированного удара ВСУ по Белгороду
Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу
На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии
В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов
Дальше
Самое популярное
В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.