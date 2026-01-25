Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу РГ: большинство студентов в России заявили, что считают себя верующими

Больше половины российских студентов (53%) считают себя верующими людьми, заявили «Российской газете» социологи Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Среди тех, кто относит себя к верующим, 43% причисляют себя к православному вероисповеданию, 5% — к мусульманам и еще 5% — к другим религиозным конфессиям.

43% студентов не считают себя верующими. Однако эта цифра не беспокоит социологов. Они отмечают, что процент верующих в стране растет с возрастом опрошенных, а подавляющему большинству студентов еще не исполнилось 25 лет.

При этом большинство верующих студентов (65%) отмечают, что религия занимает важное место в их жизни. Для 19% из них это место очень важное, а для 46% — довольно важное.

Примерно половина верующей молодежи (44%) не выполняет религиозные предписания, например, не соблюдает посты. Около трети стараются выполнять предписания, но не участвуют в богослужениях (23%) или участвуют в них изредка (8%).

