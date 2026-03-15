Не покупай! Названы сувениры, которые нельзя вывозить из популярных стран

При планировании поездки за границу мы часто задумываемся о покупке сувениров — маленьких напоминаний о незабываемых моментах и ярких впечатлениях. Однако не все, что привлекает внимание в магазине, можно ввозить на родину. Каждая страна имеет свои правила и ограничения на вывоз определенных товаров, защиту культурного наследия и окружающей среды. NEWS.ru пообщался с тревел-экспертом, владельцем турагентства Тариелом Гажиенко, который рассказал, какие сувениры запрещено вывозить из популярных у россиян туристических направлений.

Какие сувениры нельзя вывозить почти изо всех стран

Привезти сувенир из очередной поездки — такой же непременный пункт, как фото для соцсетей. Однако не все вещи можно легально вывозить из страны, и нарушения правил могут обернуться штрафами или конфискацией. Поэтому перед покупкой сувенира важно узнавать таможенные правила страны отправления и прибытия, а также сохранять чеки и сертификаты на приобретенные товары. Есть общий список того, что не стоит вывозить почти изо всех стран. Например, животных и насекомых. В редких случаях их можно привезти на родину при наличии специальных разрешений, которые требуют длительной подготовки и доказательства легальности происхождения.

Антиквариат и предметы археологии часто подпадают под строгие ограничения, поскольку считаются частью культурного наследия. Вывоз картин, икон, древних монет и керамики обычно требует оформленных документов и разрешений министерств культуры. Покупка у сомнительных продавцов может привести к тому, что при остановке на таможне предмет будет конфискован, а покупатель — привлечен к ответственности.

Медикаменты, особенно рецептурные или содержащие сильнодействующие вещества, нельзя вывозить в произвольных количествах без справок от врача и документов. И, само собой, оружие, боеприпасы и некоторые виды туристического снаряжения подлежат строгому контролю. Помимо этого общего списка есть особые правила у ряда популярных стран.

Турция

В Турции строгий контроль касается не только старинных артефактов, но и природных объектов. Даже камни иногда расценивают как элементы исторического слоя или природоохранного фонда, поэтому их вывоз может быть запрещен.

Египет

Египет известен своими древностями, и правила здесь особенно жесткие относительно культурных ценностей. Папирусные свитки, археологические находки и предметы с богатой историей нередко требуют официальных разрешений на вывоз или полностью запрещены к перемещению за границу. Также под защитой находятся многие виды морской фауны и редкие растения, и вывоз частей кораллов, панцирей или редких раковин может подпасть под действие международных соглашений.

Таиланд

Таиланд ограничивает вывоз природных объектов и религиозных реликвий для сохранения культурного и биологического наследия. Орхидеи с землей, песок с пляжей и элементы коралловых рифов обычно требуют фитосертификатов или вовсе запрещены к вывозу. Кроме того, изделия из слоновой кости и панцирей морских черепах находятся под строгими запретами, а крупные или старинные буддийские статуэтки требуют специальных разрешений от местных ведомств.

Италия

В Италии акцент делается на охране культурного наследия и региональных особенностях. Некоторые локальные продукты, например сыр касу марцу, приготовленный по традиционным рецептам с использованием нестандартных ингредиентов, не подлежат экспорту по санитарным причинам. Песок и камни с пляжей охраняемых районов, особенно Сардинии, также запрещено вывозить, а старинные предметы старше установленного возраста требуют оформления экспортной лицензии.

Другие направления и общие рекомендации

В Малайзии стоит помнить о запрете на ввоз и вывоз дуриана в самолетах, а в ряде стран этот фрукт запрещен к провозу в салонах. В ОАЭ под запретом товары, связанные с азартными играми, а также материалы для взрослых. Некоторые латиноамериканские страны борются с производством наркотиков, и даже сладости или напитки могут содержать запрещенные психоактивные вещества.

Прежде чем купить мармелад или чай на рынке, стоит изучить состав — иначе могут обвинить в провозе наркотических средств. Кроме того, во многих государствах действует международная конвенция CITES, которая регулирует вывоз предметов из редких видов растений и животных, поэтому перед покупкой нужно требовать документы.

Яна Стойкова
Не покупай! Названы сувениры, которые нельзя вывозить из популярных стран
