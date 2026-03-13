Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:45

Власти Катара приняли неприятное решение по туристам

Власти Катара отменят бесплатное проживание и питание для туристов в отелях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Руководство Катара приняло решение об отмене бесплатного проживания и питания туристов в отелях, сообщило посольство РФ. Старый порядок будет действовать до 15 марта.

По информации Управления по туризму Катара (Qatar Tourism), местными властями принято решение о прекращении действия программы «безвозмездного проживания туристов», находящихся в отелях страны. Последняя ночь действия программы — с 14 на 15 марта 2026 года, — уточнили в дипмиссии.

С 15 марта (12:00) туристам необходимо покинуть гостиницы или оплатить дальнейшее пребывание за свой счет. В посольстве уточнили, что выехать из страны на данный момент можно двумя способами: рейсами авиакомпании Qatar Airways или через погранпост «Абу Самра» с последующим вылетом из авиа гаваней Саудовской Аравии или ОАЭ.

Ранее сообщалось, что почти 300 россиян не могли вернуться домой из Катара из-за отмены рейсов. Источники отмечали, что единственный возможный маршрут пролегал через Саудовскую Аравию. В этом случае перелет на родину обойдется минимум в 120 тыс. рублей на человека.

