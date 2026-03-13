Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 13:09

«Есть просто вопиющие факты»: Лихачев напомнил об атаке ВСУ на школу

Лихачев назвал вопиющей атаку ВСУ 20 февраля на школу в Энергодаре

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
ВСУ 20 февраля атаковали тяжелым дроном школу в Энергодаре, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций РФ — МАГАТЭ. По его словам, которые приводит РИА Новости, на тот момент в учреждении находилось до 600 учеников.

Есть просто вопиющие факты, когда 20 февраля тяжелый дрон ударил по зданию школы в Энергодаре, в этот момент там находилось до 600 учеников, — отметил он.

20 февраля ВСУ атаковали с помощью БПЛА территорию школы № 4 в Энергодаре. Глава города Максим Пухов рассказал, что в учреждении находились 600 учеников и 100 сотрудников. Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе школы, после чего произошла его детонация. Никто не пострадал. Осколок БПЛА повредил остекление и фасад здания школы.

Утром 13 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 176 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 80 и 29 БПЛА уничтожили над Крымом и Адыгеей соответственно, 18 и два — над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под Севастополем из-за сбитого БПЛА. По его словам, в ночь на 13 марта над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Никто не пострадал.

