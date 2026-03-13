Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:17

Миллионы нижегородского экс-судьи обратили в доход государства

Суд обратил в доход государства имущество нижегородского экс-судьи Сапеги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ворошиловский районный суд Волгоградской области обратил в доход государства активы экс-председателя по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Речь идет об имуществе на сумму более 54 млн рублей.

Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда имущество судьи Нижегородского областного суда в отставке Сапеги В. А. обращено в доход государства РФ, — говорится в сообщении.

Исковые требования удовлетворили в полном объеме. В доход государства изъяли пять объектов недвижимости и три автомобиля BMW X5.

Ранее арбитражный суд Москвы, рассмотрев иск банка «Траст», постановил взыскать с бывшего владельца «Рост банка» Микаила Шишханова и двух других лиц, контролировавших этот банк, сумму свыше 249,6 млрд рублей. Иск был подан в сентябре 2020 года. В ходе судебного разбирательства истец не раз уточнял сумму иска, которая изначально превышала 306,5 млрд рублей.

суды
Нижегородская область
Волгоградская область
судьи
недвижимость
автомобили
конфискации
