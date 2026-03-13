Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом SHOT: россиянин заблудился после перекура перед ночным рейсом и Шерегеша

В Кемеровской области турист заблудился на территории аэропорта после того, как вышел покурить перед ночным рейсом, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, нашелся мужчина только под утро.

В материале говорится, что 44-летний мужчина отдыхал в Шерегеше, где во время катания на лыжах получил сотрясение мозга. От госпитализации он отказался, так как спешил на вылет в Читу. В аэропорту путешественник вышел покурить на улицу и не смог вернуться в здание — всю ночь он бродил по территории.

Канал пишет, что к утру пропавшего обнаружили сотрудники одной из гостиниц, расположенных в аэропорту. Мужчина был замерзший, дезориентированный и с трудом понимал происходящее. В итоге его госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Эвенкийском муниципальном округе нашли тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына с признаками переохлаждения. Как сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, трагедия произошла в 50 километрах от поселка Тура. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».