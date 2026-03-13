Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 16:28

Макрон принял сторону Орбана в ситуации с нефтяной блокадой Венгрии

Макрон заявил о необходимости восстановления работы трубопровода «Дружба»

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Работу трубопровода «Дружба» следует немедленно восстановить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, он «знает о взятых Киевом обязательствах в этой сфере». Трансляция велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность. Необходимо, чтобы работы были проведены как можно быстрее, — отметил он.

Украина с 27 января прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС для Киева на €90 млрд. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Киева актом «государственного бандитизма». Однако, по словам главы правительства, Будапешт не сдастся и прорвет блокаду.

До этого глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Киев лжет о невозможности быстро восстановить нефтепровод «Дружба». По его словам, Украина сама же и устраивает атаки на этот объект. Он подчеркнул, что украинские власти нарушили свои юридические обязательства, взятые в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Эммануэль Макрон
нефтепровод «Дружба»
Венгрия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Юрист объяснила, как безопасно снять дачу на лето
Названа страна, на которую особенно негативно повлияет рост цен на нефть
Мэр Тбилиси жестко разнес доклад ОБСЕ о ситуации в Грузии
Лукашенко обещал покарать любого за попытки устроить анархию в Белоруссии
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.