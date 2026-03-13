Работу трубопровода «Дружба» следует немедленно восстановить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, он «знает о взятых Киевом обязательствах в этой сфере». Трансляция велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность. Необходимо, чтобы работы были проведены как можно быстрее, — отметил он.

Украина с 27 января прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС для Киева на €90 млрд. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Киева актом «государственного бандитизма». Однако, по словам главы правительства, Будапешт не сдастся и прорвет блокаду.

До этого глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Киев лжет о невозможности быстро восстановить нефтепровод «Дружба». По его словам, Украина сама же и устраивает атаки на этот объект. Он подчеркнул, что украинские власти нарушили свои юридические обязательства, взятые в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.