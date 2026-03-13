Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 16:51

Названа страна, на которую особенно негативно повлияет рост цен на нефть

Аналитик Демидов: Украину ждут большие сложности из-за роста цен на нефть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украину ожидают серьезные экономические трудности из-за подорожания энергоресурсов на мировом рынке, заявил NEWS.ru независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. По его словам, ситуация в стране усугубится в том числе из-за решения Киева остановить транзит российских нефтепродуктов через свою территорию.

Какие будут последствия от роста цен на нефть для Украины? Это приведет к удорожанию практически всех товаров. Страна столкнется с еще большими сложностями, учитывая тот факт, что Украина перекрыла нефтепровод «Дружба», по которому шла нефть в Венгрию, а Будапешт, в свою очередь, поставлял нефтепродукты Киеву. Рост цен будет еще больше, чем в соседних странах ввиду такого политического решения. Естественно, сложности отразятся в основном только на обычных гражданах, — пояснил Демидов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не пускает венгерских специалистов к нефтепроводу «Дружба», поскольку пытается скрыть обман. Он отметил, что трубопровод в действительности может быть в пригодном состоянии.

Украина
энергоресурсы
Венгрия
нефть
