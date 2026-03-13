13 марта 2026 в 18:17

«Подлые удары нацистов»: двое курян пострадали при атаке ВСУ на Рыльск

Хинштейн: два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Рыльск

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками город Рыльск в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, в результате удара пострадали два человека. Губернатор назвал украинскую атаку «подлым ударом нацистов».

Подлые удары нацистов продолжаются. Вражеский дрон нанес удар по городу Рыльску. В результате атаки ранены два человека, — написал он.

По словам губернатора, у 52-летнего мужчины диагностированы осколочное непроникающее ранение головы и акубаротравма. У 48-летней женщины — осколочное ранение головы, плеча и акубаротравма. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области три округа подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего трое мирных жителей получили ранения. Так, в селе Ржевка Шебекинского округа дрон ударил по авто, в результате чего пострадал мужчина.

