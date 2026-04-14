В Москве задержали косметолога, на приеме у которой умерла пациентка

В Москве задержана врач-косметолог после смерти пациентки во время процедуры в бьюти-коворкинге, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным следствия, женщина признала вину в полном объеме, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Следственными органами установлено, что 44-летний врач-косметолог проводила брахиопластику без соответствующей лицензии. В ходе процедуры пациентке было введено обезболивающее средство, после чего у нее развился анафилактический шок, приведший к смерти.

В медицинском учреждении и на месте оказания услуг проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для расследования. Косметологу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

