Стоматолог потерял иглу в желудке у ребенка Стоматолог случайно оставила иглу в девятилетней девочке в Петрозаводске

В Петрозаводске зубной врач оставила иглу в девятилетней девочке, сообщает РЕН ТВ. Во время приема в частной клинике врач случайно уронила стоматологический файл, который ребенок проглотил.

Медики спохватились не сразу и позвонили матери девочки уже после окончания приема, признавшись, что не могут найти инструмент и советуют сделать рентген, утверждает канал. Обследование в больнице подтвердило, что игла находится в желудке. Экстренная операция не дала результатов, так как инструмент быстро переместился в кишечник, вызвав у ребенка боли.

Спустя два дня и несколько безуспешных процедур игла вышла естественным путем, избавив школьницу от повторного хирургического вмешательства. Родственники девочки отмечают, что стоматолог, проводившая прием, так и не принесла семье извинений.

Ранее стало известно, что девочка-подросток из Березовского уже несколько месяцев проходит лечение после того, как в конце 2025 года ей удалили невус. Во время операции был задет лицевой нерв. В результате у девочки частично нарушилась мимика, начался некроз тканей. Теперь ребенку нужна операция и процедура по пересадке кожи стоимостью в 1,5 млн рублей.