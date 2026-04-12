Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 14:09

Стоматолог потерял иглу в желудке у ребенка

Стоматолог случайно оставила иглу в девятилетней девочке в Петрозаводске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Петрозаводске зубной врач оставила иглу в девятилетней девочке, сообщает РЕН ТВ. Во время приема в частной клинике врач случайно уронила стоматологический файл, который ребенок проглотил.

Медики спохватились не сразу и позвонили матери девочки уже после окончания приема, признавшись, что не могут найти инструмент и советуют сделать рентген, утверждает канал. Обследование в больнице подтвердило, что игла находится в желудке. Экстренная операция не дала результатов, так как инструмент быстро переместился в кишечник, вызвав у ребенка боли.

Спустя два дня и несколько безуспешных процедур игла вышла естественным путем, избавив школьницу от повторного хирургического вмешательства. Родственники девочки отмечают, что стоматолог, проводившая прием, так и не принесла семье извинений.

Ранее стало известно, что девочка-подросток из Березовского уже несколько месяцев проходит лечение после того, как в конце 2025 года ей удалили невус. Во время операции был задет лицевой нерв. В результате у девочки частично нарушилась мимика, начался некроз тканей. Теперь ребенку нужна операция и процедура по пересадке кожи стоимостью в 1,5 млн рублей.

Регионы
Карелия
Петрозаводск
врачи
операции
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые раскрыли 40-летнюю тайну маскировки возбудителя сонной болезни
Нападающий «Салавата Юлаева» покинул лед на носилках в матче плей-офф КХЛ
«Калечить психику»: Песков рассказал, что Киев делает с христианами
Патриарх Кирилл поздравил глав древних восточных Церквей с Пасхой
Разоблачение лунной миссии, заговор, жалобы на пенсию: как живет Юрий Лоза
Появились подробности разговора Лукашенко и Путина
«Последний год»: Овечкин высказался о завершении спортивной карьеры
В МИД раскрыли, почему ВОЗ может не признать выход США из организации
Виновников взрыва на складе пиротехники во Владикавказе отправили в СИЗО
Серябкина сделала трогательное признание в особенный день
В российском регионе почва оказалась загрязнена опасными отходами
Актер Гальцев рассказал, как на него повлияла смерть Юрия Гагарина
Российские ученые готовятся создать мощнейшую атомную станцию на Луне
Испанские протестующие «сожгли» Нетаньяху
Пострадавшие от паводков дагестанцы начали получать выплаты
Папа римский выступил с обращением для православных христиан
Стоматолог потерял иглу в желудке у ребенка
Новое имя всплыло в разбирательстве между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони
Роскосмос начал прием заявлений в отряд космонавтов через «Госуслуги»
Гибель гражданских, 1971 нарушение перемирия: как ВСУ атакуют РФ 12 апреля
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.