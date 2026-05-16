Как добраться до Петрозаводска: тарифы на М-11 «Нева», цены на билеты

Карелия весной — один из самых удобных вариантов для автопутешествия из Москвы. Летние толпы туристов пока не заполнили гостиницы и набережные, а север уже выглядит не зимним, а по‑настоящему живым. Петрозаводск удобен как стартовая точка для знакомства с Карелией. Отсюда можно строить маршруты к Кижам, водопаду Кивач, Марциальным Водам, а если времени больше — уходить к Рускеале и северному Приладожью. Сколько стоит такая поездка весной 2026 года, по какой трассе лучше ехать и почему в Карелию логичнее отправляться на своей машине — в материале NEWS.ru.

Почему в Петрозаводск лучше ехать на своей машине

Есть несколько способов добраться из столицы до Петрозаводска. Например, полет на самолете из Москвы стоит 20–25 тыс. руб., то есть при путешествии на четверых только на билеты расходы могут составить около 100 тыс. К этой сумме еще надо прибавить аренду автомобиля в самом Петрозаводске для поездок по Карелии (или покупку экскурсий), стоимость такси до аэропорта и обратно.

Есть еще одна альтернатива: поезд. Самый быстрый идет из Москвы порядка 11,5 часа (то есть стартовав вечером из Москвы, утром вы будете в центре Петрозаводска). Билет в купе стоит порядка 6 тыс. руб. за верхнюю полку и около 8 тыс. — за нижнюю. И при поездке вчетвером поезд будет почти в два раза дешевле самолета: примерно 55 тыс. руб. туда-обратно.

Однако ни поезд, ни самолет не дадут того, что есть у автомобиля, — свободы. Для короткой поездки это особенно важно. Погода на севере меняется быстро: утром может быть солнце и прозрачный воздух над Онегой, а к вечеру — дождь и ветер. Машина позволяет подстраивать маршрут по ходу: сегодня — гулять по набережной Петрозаводска, завтра — ехать к Кивачу, а если день выдался сухим — уходить дальше по Карелии.

Есть и еще один аргумент, чисто бытовой. В машину проще загрузить все, что обычно мешает в поездке на поезде или самолете: детские вещи, запас одежды на переменчивую северную погоду, еду в дорогу, термосы, обувь для прогулок по лесным тропам. А для семьи или компании поездка на своей машине часто оказывается не только удобнее, но и дешевле, потому что расходы на дорогу делятся на всех.

Какой маршрут ведет в Петрозаводск

Основной автомобильный маршрут из Москвы в Петрозаводск идет через Санкт-Петербург. Первая часть этого пути проста и понятна — сначала нужно добраться до Питера, и быстрее всего это сделать по М‑11 «Нева». Это современная скоростная магистраль, по которой можно ехать с 130 км/ч (зимой скорость снижается до 110 км/ч). А если к этому прибавить нештрафуемые 20 км/ч, то становится понятно, что до Питера из столицы можно доехать довольно быстро. Главное тут — следить за расходом топлива и вовремя заезжать на АЗС (их в последние годы стало заметно больше, чем раньше).

Можно ехать и по бесплатной альтернативе — М-10 «Россия». Это неплохая дорога, однако на ней много грузовиков, она проходит через населенные пункты с ограничением скорости, и в целом путь по ней будет заметно дольше и утомительнее.

Если ехать по М-11 «Нева», то от Москвы до Петрозаводска можно доехать за 12–13 часов. Однако это «чистое время», к которому надо прибавить еще остановку на заправки и отдых. Поэтому поездка из Москвы в Карелию может быть в нескольких вариантах.

Первый — ранний выезд из Москвы и проезд до Петрозаводска за один день. Но тут важно наличие двух водителей (в этом случае меняться за рулем надо будет каждые 3 часа).

Второй вариант — более спокойный, с ночевкой по пути. Для семейной поездки он гораздо комфортнее: дорога не превращается в испытание, а сам отпуск начинается не с усталости.

Но есть и третий путь: доехать до Санкт-Петербурга и остановиться тут на несколько ночей. А уже затем — погуляв по набережным, музеям и паркам — доехать до Петрозаводска.

Сколько стоит проезд по М-11 в 2026 году

Для поездки в Петрозаводск ключевая магистраль — это платная М‑11 «Нева». В 2026 году тарифы были скорректированы, и это напрямую повлияло на стоимость дальних автомобильных поездок на северо‑запад страны.

Стоимость проезда зависит от времени суток и дня недели. Так, на участке Москва — Солнечногорск в будние дни проезд стоит от 880 до 1130 руб. А если выехать из столицы, например, в пятницу вечером, то уже 1650 руб.

От дня недели зависит и оплата участка от Солнечногорска до Санкт-Петербурга: 3970 руб. в понедельник — четверг; и 4290 руб. — в пятницу — воскресенье или праздничные дни.

Итого максимальные расходы на М-11 «Нева» при поездке в одну сторону — 5940 руб. Соответственно, туда-обратно — 11 880 руб.

Вторая статья расходов — это бензин. Маршрут Москва — Петрозаводск — Москва дает пробег около 2300 км без учета поездок по самой Карелии. При среднем расходе около 10 л на 100 км на дорогу понадобится около 230 л топлива. А это около 16 тыс. руб. Если добавить поездки по Карелии — например, к Кивачу, Марциальным Водам или дальше в сторону Рускеалы, — чек на топливо вырастет еще на несколько тысяч рублей.

Итого на дорогу и бензин при поездке из Москвы уйдет около 28 тыс. руб. К этой сумме можно прибавить еще 10–15 тыс. руб. на ночевку в отелях.

Что посмотреть в Петрозаводске и его окрестностях

Петрозаводск иногда не воспринимают как самостоятельную цель, но это большая ошибка. Этот город хорошо подходит для первого знакомства с Карелией: он стоит на берегу Онежского озера и сразу задает правильное северное настроение.

Главная прогулочная точка — Онежская набережная. Именно отсюда лучше всего начинать знакомство с городом: вода, открытые пространства, арт‑объекты, холодный воздух с озера. А еще тут есть музеи, старые кварталы, кафе, локальная гастрономия. В Петрозаводске нужно провести как минимум полный день.

Следующей точкой большого путешествия могут быть Кижи. Остров давно стал одним из главных туристических символов Русского Севера, и именно из Петрозаводска чаще всего строят поездку к этому музею под открытым небом.

Еще одно обязательное направление — водопад Кивач. Это один из самых известных природных объектов республики, и для поездки на машине он особенно удобен: не нужно зависеть от экскурсионной группы, можно ехать в своем темпе, задерживаться у смотровых площадок и не подстраивать весь день под чужое расписание.

Третий классический маршрут путешественников — Марциальные Воды. Это старейший российский курорт, который до сих пор входит в большинство обзорных программ по Карелии. В одной поездке он дает сразу два впечатления: северную природу и исторический контекст. Именно такие сочетания и делают Карелию подходящей для автотуризма: здесь за один день можно соединить дорогу, прогулку, историю и отдых на природе.

А если отпуск длится дольше трех-четырех дней, то на автомобиле логично расширять маршрут в сторону Приладожья — к Сортавале и горному парку Рускеала. Это уже другая Карелия: более «каменная», с иным ландшафтом и другим ритмом.

Возможно, именно в этом главный смысл поездки на своей машине. Петрозаводск становится не конечной точкой, а удобным стартом. Один день — город и Онежское озеро, второй — Кивач и Марциальные Воды, третий — Кижи, а дальше уже можно принимать решение по обстоятельствам: оставаться в столице Карелии или уводить маршрут глубже в республику.

