20 октября 2025 в 15:30

На трассе М-4 введут зимний скоростной лимит

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области вводят зимний скоростной режим

Автомобили на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области Автомобили на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области Фото: Ксения Головкова / РИА Новости

Зимний скоростной режим вводится на участке трассы М-4 «Дон» в Воронежской области с 27 октября, сообщила компания «Автодор — платные дороги» (входит в группу «Автодор»). На объезде сел Новая Усмань и Рогачевка максимальная разрешенная скорость составит 110 км/ч. Ранее для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны действовал повышенный скоростной режим — до 130 км/ч.

Также ограничения вводятся на обходе Ефремова в Тульской области. Кроме того, зимний режим введут на участках трассы М-11 «Нева»: от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области, северный обход Твери, отрезок от села Медного в Тверской области до Санкт-Петербурга.

Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях. В апреле будущего года разрешенная скорость на этих участках вновь будет увеличена до 130 км/ч и 110 км/ч, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что до конца 2026 года в России появятся новые маршруты для беспилотного транспорта. Кроме того, будет разработана система цифровых двойников дорог. Отмечается, что по трассам передвигаются уже 90 грузовиков третьего уровня автоматизации.

