29 декабря 2025 в 12:19

Мужчина улетел в сугроб после ДТП

В Улан-Удэ 27-летний мужчина попал под колеса иномарки после нарушения ПДД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но его сбила машина, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По данным источника, участником ДТП стал водитель Toyota. Иномарка влетела в ограждение около проезжей части, а мужчина — в сугроб.

На представленном видео видно, что авария произошла на глазах у коммунальщиков. Сотрудники служб чистили лопатами снег, когда нарушитель решил перебежать дорогу. После этого в него влетела иномарка. Пострадавший 27-летний россиянин попал в больницу, ему понадобилась помощь медиков.

Ранее стало известно о состоянии уполномоченного по правам человека в Забайкалье Николая Хлызова после ДТП. Омбудсмена перевели из реанимации в обычное отделение. В краевом Минздраве уточнили, что состояние Хлызова оценивается как средней степени тяжести.

На Урале произошло массовое столкновение автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Первоуральска. Участниками ДТП стали четыре машины, а в результате аварии пострадали трое взрослых, включая одну беременную женщину.

