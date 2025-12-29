Мужчина улетел в сугроб после ДТП В Улан-Удэ 27-летний мужчина попал под колеса иномарки после нарушения ПДД

Мужчина решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но его сбила машина, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По данным источника, участником ДТП стал водитель Toyota. Иномарка влетела в ограждение около проезжей части, а мужчина — в сугроб.

На представленном видео видно, что авария произошла на глазах у коммунальщиков. Сотрудники служб чистили лопатами снег, когда нарушитель решил перебежать дорогу. После этого в него влетела иномарка. Пострадавший 27-летний россиянин попал в больницу, ему понадобилась помощь медиков.

