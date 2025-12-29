Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:20

Стало известно о состоянии российского омбудсмена после ДТП

Минздрав Забайкалья: попавшего в ДТП омбудсмена Хлызова перевели из реанимации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Врачи перевели уполномоченного по правам человека в Забайкалье Николая Хлызова из реанимации в обычное отделение, сообщил представитель краевого Минздрава. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас омбудсмен находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Да, — ответил собеседник агентства на вопрос о том, перевели ли Хлызова из реанимации.

Хлызов попал в аварию 24 декабря в Забайкальском крае. По информации журналистов, его водитель скончался в машине скорой помощи, а омбудсмен после ДТП находился в тяжелом состоянии. В аппарате омбудсмена заявили, что авария произошла, когда он поехал в командировку в Карымский район.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии сообщили, что вечером 27 декабря на автодороге в Можгинском районе произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, 11-летняя девочка погибла, еще четверо человек, среди которых есть дети, были травмированы и доставлены в больницы. Причиной стало то, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом.

Россия
Забайкальский край
аварии
ДТП
омбудсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.