Стало известно о состоянии российского омбудсмена после ДТП Минздрав Забайкалья: попавшего в ДТП омбудсмена Хлызова перевели из реанимации

Врачи перевели уполномоченного по правам человека в Забайкалье Николая Хлызова из реанимации в обычное отделение, сообщил представитель краевого Минздрава. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас омбудсмен находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Да, — ответил собеседник агентства на вопрос о том, перевели ли Хлызова из реанимации.

Хлызов попал в аварию 24 декабря в Забайкальском крае. По информации журналистов, его водитель скончался в машине скорой помощи, а омбудсмен после ДТП находился в тяжелом состоянии. В аппарате омбудсмена заявили, что авария произошла, когда он поехал в командировку в Карымский район.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии сообщили, что вечером 27 декабря на автодороге в Можгинском районе произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, 11-летняя девочка погибла, еще четверо человек, среди которых есть дети, были травмированы и доставлены в больницы. Причиной стало то, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом.