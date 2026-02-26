Огромный лесовоз врезался в частный дом в Чите и убил трех человек

Грузовой автомобиль, перевозивший лес, врезался в частный дом в поселке Песчанка Забайкальского края, пишет газета «Забайкальский рабочий» со ссылкой на региональный Минздрав. Погибли три человека, еще одного госпитализировали. Предварительно, причиной аварии мог стать отказ тормозов.

По предварительным данным, в аварии погибли три человека. Одного пострадавшего везут в Краевую клиническую больницу на машине скорой помощи, — отметили в ведомстве.

