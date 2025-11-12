Двое мужчин в авто пробили стену дома престарелых

Двое мужчин в Великобритании угнали автомобиль и протаранили на нем стену дома престарелых, передает Mirror. В итоге краденый BMW проехался по гостиной учреждения, в результате чего несколько пожилых людей получили травмы.

Двое 21-летних подозреваемых встретились с хозяйкой авто под предлогом покупки машины. Затем, пока женщина находилась в салоне, они угнали BMW. Позднее мужчины вытолкнули владелицу на улицу и скрылись на авто, уточнили в издании.

Полиция начала погоню, злоумышленники пытались оторваться от преследования на скорости 167 км/ч. Через 15 минут они потеряли управление и врезались в дом престарелых. В результате мощного удара в здании обрушился пол второго этажа, и несколько постояльцев оказались под завалами — всего в больницу доставили восемь человек, добавили журналисты.

