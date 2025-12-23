Новый год-2026
23 декабря 2025 в 19:11

Студентам могут отменить сессию в новогодние каникулы

В Госдуме предложили освободить студентов от сессий в новогодние праздники

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой освободить студентов от сессий во время новогодних праздников, пишет РИА Новости. Обращение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову подписали вице-спикер ГД Владислав Даванков, а также Ярослав Самылин и Антон Ткачев.

Студенты вынуждены проходить обучение в период, когда вся страна официально отдыхает, что негативно сказывается на их психоэмоциональном состоянии и качестве усвоения учебного материала, — говорится в документе.

Депутаты предлагают внести поправки в российское законодательство, которые прямо запретят проведение промежуточной аттестации – экзаменов, зачетов и консультаций – в нерабочие праздничные дни. Они отметили, что студенты имеют право на полноценный отдых в период новогодних каникул.

Авторы инициативы полагают, что отмена экзаменов в праздники снизит уровень стресса у студентов, позволит им восстановить силы и подготовиться к новому семестру. Они также отметили, что проведение аттестационных мероприятий в праздничные дни создает неравные условия для обучающихся и противоречит законодательству, гарантирующему право на отдых.

