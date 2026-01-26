Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 13:30

В Москве пройдет форум «ФАРМЛИГА — встреча лидеров»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park пройдет форум «ФАРМЛИГА — встреча лидеров» и Национальный фармацевтический рейтинг. Участие в мероприятии примут владельцы и руководители фармкомпаний, дистрибьюторы и представители аптечных сетей.

В рамках встречи пройдет стратегическая сессия с регуляторами — открытый диалог с законодательной и исполнительной властями о регулировании рынка, а также эксклюзивная сессия мнения первых, на которой состоится выступление визионеров. Также для участников выступят лидеры рынка с рассказом об экономических особенностях.

Представителей ждет вечерняя программа — церемония награждения лидеров отрасли, праздничный фуршет и возможности для нетворкинга. На церемонии подведут итоги отрасли 2025 года.

Ранее сообщалось, что выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд была признана проектом года в номинации «Выставки» по итогам премии EFEA AWARDS 2026. Церемония награждения прошла 22 января в рамках торжественного приема XV Евразийского Ивент Форума в Санкт-Петербурге.

фармкомпании
форумы
сессии
награждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Избивших российскую семью британцев могут объявить в розыск
Машина сбила ребенка на ледянке
Юрист ответил, можно ли вернуть подарки после расставания
Экономист раскрыл, что будет с ценами на жилье в феврале 2026 года
Генерал ответил, когда ВСУ могут начать контрнаступление
«Умирает без помощи»: мать пострадавшего на Бали россиянина бьет тревогу
«Талибан» и США тайно обсуждают освобождение переводчика бен Ладена
Вучич озвучил предварительную стоимость сделки по выкупу доли в NIS
Эксперт раскрыл, сколько киевлян покинули город на фоне энергокризиса
Российский сноубордист погиб под лавиной в Японии
В Греции произошел взрыв на фабрике печенья
БРИКС в 2026 году может подложить под доллар «финансовую бомбу»
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон освистали в пабе
Генерал раскрыл, что помешает ВСУ проявить активность в зоне СВО
Цифровизацию назвали главной причиной роста продаж антидепрессантов
Эксперт по трудовому праву рассказал, каких выплат лишает «серая» зарплата
Дмитриев раскрыл, кто затягивает установление мира на Украине
Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске
Врач перечислил неожиданные признаки синдрома раздраженного кишечника
Чибис выступил с новым обращением по ситуации с электричеством в Заполярье
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.