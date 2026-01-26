В Москве пройдет форум «ФАРМЛИГА — встреча лидеров»

В Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park пройдет форум «ФАРМЛИГА — встреча лидеров» и Национальный фармацевтический рейтинг. Участие в мероприятии примут владельцы и руководители фармкомпаний, дистрибьюторы и представители аптечных сетей.

В рамках встречи пройдет стратегическая сессия с регуляторами — открытый диалог с законодательной и исполнительной властями о регулировании рынка, а также эксклюзивная сессия мнения первых, на которой состоится выступление визионеров. Также для участников выступят лидеры рынка с рассказом об экономических особенностях.

Представителей ждет вечерняя программа — церемония награждения лидеров отрасли, праздничный фуршет и возможности для нетворкинга. На церемонии подведут итоги отрасли 2025 года.

