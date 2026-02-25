Западные фармгиганты годами спонсировали российского главврача У экс-главврача больницы в Пскове нашли 700 тыс. рублей от западных фармкомпаний

Бывшая главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, которой предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, получала дополнительный доход от иностранных фармацевтических компаний, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По их данным, в период с 2022 по 2024 год сумма таких выплат превысила 700 тыс. рублей.

Источники уточнили, что средства поступали от «Берингер Ингельхайм», «АстраЗенека Фармасьютикалз», «Ланцет» и «БИОКАД». Доход Повторейко от частных организаций в 2022 году составил 200 тыс. рублей, в 2023-м — около 340 тыс., а в 2024-м — примерно 180 тыс. рублей.

В 2023 году Повторейко числилась депутатом Псковского областного собрания. Также она имела доступ к гостайне.

