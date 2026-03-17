Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо в Еврокомиссию, в котором пообещал отремонтировать якобы поврежденный нефтепровод «Дружба» за месяц-полтора, передает Reuters. Послание поступило в Брюссель за два дня до саммита ЕС 19-20 марта. Таким образом возобновление работы нефтепровода не произойдет до парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля, отмечает издание.

В письме Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода приближается к завершению и компрессорная станция будет восстановлена через 1-1,5 месяца, — сказано в статье.

Немногим ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Украина приняла предложение Евросоюза о помощи в финансировании и ремонте трубопровода. По словам чиновницы, специалисты готовы приступить к работам немедленно.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры ЕС и Владимир Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». По его словам, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.