В ЕС рассказали, сдался ли Зеленский в ситуации с нефтяной блокадой Венгрии Фон дер Ляйен: Киев принял предложение Евросоюза о помощи в ремонте «Дружбы»

Украина приняла предложение Евросоюза о помощи в финансировании и ремонте трубопровода «Дружба», сообщила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам чиновницы, специалисты готовы приступить к работам немедленно.

ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно, — отметила она.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе намерен заявить о вето на 20-й пакет санкций против России, пока не будет восстановлена работа нефтепровода «Дружба». Он также отметил, что Будапешт выступит против предоставления кредита Украине и начала процесса ее вступления в Евросоюз.

До этого украинский премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что государство не станет украинской колонией и не поддастся на угрозы и шантаж со стороны президента Владимира Зеленского. Он напомнил о нефтяной блокаде, устроенной Киевом с целью заставить Будапешт согласиться на вступление Украины в ЕС.