Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 10:51

Сийярто сделал сенсационное заявление о европейских санкциях против России

Сийярто: Венгрия поддержит санкции против России только после запуска «Дружбы»

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгрия заявит на встрече министров иностранных дел Евросоюза, что 20-й пакет санкций против России и кредит Украине не примут, пока не заработает нефтепровод «Дружба», заявил глава МИД республики Петер Сийярто перед совещанием с коллегами в Брюсселе. Будапешт также выступит против вступления Украины в ЕС, подчеркнул он в видеообращении, которое транслировалось по венгерским телеканалам.

О вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, а 20-й пакет санкций и кредит на €90 млрд можно будет включить в повестку дня только тогда, когда украинцы возобновят поставки нефти и дадут нам гарантии, что больше никогда не будут их прекращать, — сказал министр.

Ранее Сийярто заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз, пока Виктор Орбан занимает пост премьер-министра Венгрии. Министр подчеркнул, что позиция по этим вопросам остается неизменной, несмотря на давление со стороны Брюсселя, Берлина и Киева.

Перед этим Орбан заявил, что Венгрия не будет оказывать военную помощь Украине, потому что не хочет, чтобы Россия считала ее своим врагом. Таким образом он ответил экс-президенту Украины Виктору Ющенко, который публично упрекнул его в нежелании помогать украинцам в противостоянии с Россией.

Петер Сийярто
Венгрия
Евросоюз
Россия
санкции
нефть
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.