В Венгрии потребовали от ЕС и Зеленского прекратить «спектакль» с «Дружбой» Сийярто: лидеры ЕС и Киев устроили спектакль с обменом письмами о «Дружбе»

Лидеры ЕС и президент Украины Владимир Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, страна требует прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.

Совершенно очевидно, что нефтяная блокада установлена в результате сговора Брюсселя, Берлина и Киева. Мы настоятельно призываем Зеленского и госпожу фон дер Ляйен прекратить этот спектакль! Немедленно прекратите нефтяную блокаду Венгрии, — сказал глава МИД.

До этого сообщалось, что Украина приняла предложение Евросоюза о помощи в финансировании и ремонте трубопровода «Дружба». Как уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, специалисты готовы приступить к работам немедленно.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что Киев, манипулируя ситуацией с нефтепроводом «Дружба», фактически поставил ультиматум Будапешту и до конца конфликта Венгрия не увидит российской нефти. Он назвал политику Зеленского экономическим шантажом.