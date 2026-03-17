17 марта 2026 в 16:15

В Венгрии потребовали от ЕС и Зеленского прекратить «спектакль» с «Дружбой»

Сийярто: лидеры ЕС и Киев устроили спектакль с обменом письмами о «Дружбе»

Фото: IMAGO/Igor Jakubowski/Global Look Press
Лидеры ЕС и президент Украины Владимир Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, страна требует прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.

Совершенно очевидно, что нефтяная блокада установлена в результате сговора Брюсселя, Берлина и Киева. Мы настоятельно призываем Зеленского и госпожу фон дер Ляйен прекратить этот спектакль! Немедленно прекратите нефтяную блокаду Венгрии, — сказал глава МИД.

До этого сообщалось, что Украина приняла предложение Евросоюза о помощи в финансировании и ремонте трубопровода «Дружба». Как уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, специалисты готовы приступить к работам немедленно.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что Киев, манипулируя ситуацией с нефтепроводом «Дружба», фактически поставил ультиматум Будапешту и до конца конфликта Венгрия не увидит российской нефти. Он назвал политику Зеленского экономическим шантажом.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

