Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 10:37

Раскрыты тайные планы Киева по срыву нефтяных поставок в Восточную Европу

Медведчук: Киев объявил Орбану, что нефть из России больше не пойдет в Венгрию

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев, манипулируя ситуацией с нефтепроводом «Дружба», фактически поставил ультиматум Будапешту, что до конца конфликта Венгрия не увидит российской нефти, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он назвал политику президента Украины Владимира Зеленского экономическим шантажом.

Иными словами, Венгрии сообщили, что до конца войны, которую Зеленский собирается вести до бесконечности, Венгрия российской нефти не увидит, — сказал Медведчук.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что остановка нефтепровода «Дружба» — акт «государственного бандитизма». По словам главы правительства, Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту российской нефти.

До этого Венгрия в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» приостановила поставки бензина и дизельного топлива на Украину. По словам Орбана, Будапешт также ставит на паузу перевозку важных грузов, необходимых украинской стороне.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил угрозы Зеленского в адрес премьера-министра Венгрии. Он призвал руководство Евросоюза дистанцироваться от заявлений украинского президента и назвал их безобразным шантажом.

Украина
Венгрия
нефть
Орбан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре
Нейропсихолог обозначила самый сложный период в браке
В Москве открыли книгу Соболезнований по погибшему лидеру Ирана
Песков пошутил о пятой статье НАТО после слов Зеленского
«Держатся мужественно»: Развожаев раскрыл детали атаки на Севастополь
«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака
Стало известно, какие птицы первыми вернутся в Москву после зимовки
Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей
Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка
«Никакого решения президента»: Ермак обзавелся охраной после увольнения
Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины
Стало известно, скольким россиянам удалось покинуть Ближний Восток
Врач назвал последствия передозировки витаминами
Украинских чиновников призвали взять ответственность в мирных переговорах
Дмитриев пообещал ЕС «цунами энергетического шока»
В Кремле дали жесткий сценарий для Украины
В Кремле оценили состояние Украины на фоне российского наступления
Политолог оценил вероятность прекращения поставок газа в ЕС
По резиденции вероятного преемника Хаменеи нанесли мощный удар
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.