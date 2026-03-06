Раскрыты тайные планы Киева по срыву нефтяных поставок в Восточную Европу

Раскрыты тайные планы Киева по срыву нефтяных поставок в Восточную Европу Медведчук: Киев объявил Орбану, что нефть из России больше не пойдет в Венгрию

Киев, манипулируя ситуацией с нефтепроводом «Дружба», фактически поставил ультиматум Будапешту, что до конца конфликта Венгрия не увидит российской нефти, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он назвал политику президента Украины Владимира Зеленского экономическим шантажом.

Иными словами, Венгрии сообщили, что до конца войны, которую Зеленский собирается вести до бесконечности, Венгрия российской нефти не увидит, — сказал Медведчук.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что остановка нефтепровода «Дружба» — акт «государственного бандитизма». По словам главы правительства, Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту российской нефти.

До этого Венгрия в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» приостановила поставки бензина и дизельного топлива на Украину. По словам Орбана, Будапешт также ставит на паузу перевозку важных грузов, необходимых украинской стороне.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил угрозы Зеленского в адрес премьера-министра Венгрии. Он призвал руководство Евросоюза дистанцироваться от заявлений украинского президента и назвал их безобразным шантажом.