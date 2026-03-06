«Никакого решения президента»: Ермак обзавелся охраной после увольнения

Служба безопасности Украины охраняет бывшего руководителя офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака после увольнения, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка. Он рассказал, что на автомобиле экс-главы офиса установлены номера прикрытия.

В данном случае не требуется никакого решения президента. Такая история почти нигде не документируется. Эти дела достаточно закрытые. Поэтому, если я или журналисты будут спрашивать, есть ли такие меры по Ермаку, скорее всего, никакого ответа не будет — или это можно спокойно скрыть, — поделился Железняк.

Выяснилось, что Ермак передвигается на бронированном автомобиле Mercedes S-класса. Его охранники передвигаются на двух машинах Skoda, которые официально принадлежат правоохранителям.

Ранее стало известно, что Ермак при уходе с должности задекларировал данные о денежных активах на сумму около $284 тыс. (21,5 млн рублей). В их числе указан долг ООО «Гарнет Интернешнл Медиа Групп» перед Ермаком на $116,4 тыс. (почти 9 млн рублей).