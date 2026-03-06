Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026

Солдат рассказал о годе плена перед возвращением на родину

Военнослужащий из Курска узнал об обмене с Украиной за несколько часов

Военнослужащий из Курска узнал о включении в список российских бойцов, возвращаемых с подконтрольной Киеву территории, всего за несколько часов до обмена, передает ТАСС. По его словам, он находился в плену более года, на родине его ждет супруга.

Нам вчера под вечер сказали об обмене, сказали собирать сумки, искупаться. Мне еще и бриться надо было <…> В начале делали вид, что все хорошо. Это продлилось две-три недели, и все. А дальше давали пищу то нормальную, то плохую. В здании решетки на окнах, не везде, но попадались. За территорию мы не выходили, во двор можно было ходить, — сказал он.

Ранее состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной. В пятницу, 6 марта, Москва вернула из украинского плена 300 военных. В Минобороны добавили, что Киеву взамен передали 300 попавших в плен солдат ВСУ.

Прежде уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что свыше 50% военнослужащих, возвращенных в Россию в результате обмена, провели в плену более года. Она добавила, что многие бойцы были тяжело ранены, но не падали духом и верили в возвращение домой.

