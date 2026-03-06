Появились первые кадры обмена военнопленными между Россией и Украиной

Появились кадры обмена военнопленными между Россией и Украиной. На записи, опубликованной ТАСС, видно, как бойцы обернулись в триколоры и следуют к автобусу. В объектив камеры попал военнослужащий, который, судя по всему, звонит близким домой.

Спасибо, мы вернулись. Ура, — сказали бойцы.

Ранее состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной. Москва вернула из украинского плена 300 военных. В оборонном ведомстве добавили, что Киеву взамен передали 300 попавших в плен солдат ВСУ. В данный момент российские военные находятся в Белоруссии, где с ними работают медики и психологи.

До этого российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена, по итогам которого Украина также получила своих военных. Обмен прошел по формуле «200 на 200». Все они будут доставлены в домой для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Также сообщалось, что родственники пленных украинских военных просят их не возвращаться из российского плена. Они опасаются, что после приезда бойцов снова отправят на фронт.