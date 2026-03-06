Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 13:46

Появились первые кадры обмена военнопленными между Россией и Украиной

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Появились кадры обмена военнопленными между Россией и Украиной. На записи, опубликованной ТАСС, видно, как бойцы обернулись в триколоры и следуют к автобусу. В объектив камеры попал военнослужащий, который, судя по всему, звонит близким домой.

Спасибо, мы вернулись. Ура, — сказали бойцы.

Ранее состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной. Москва вернула из украинского плена 300 военных. В оборонном ведомстве добавили, что Киеву взамен передали 300 попавших в плен солдат ВСУ. В данный момент российские военные находятся в Белоруссии, где с ними работают медики и психологи.

До этого российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена, по итогам которого Украина также получила своих военных. Обмен прошел по формуле «200 на 200». Все они будут доставлены в домой для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Также сообщалось, что родственники пленных украинских военных просят их не возвращаться из российского плена. Они опасаются, что после приезда бойцов снова отправят на фронт.

пленные
бойцы
обмены
Украина
