Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 200 на 200

200 российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена, по итогам которого Украина также получила 200 своих военнопленных, сообщили в Минобороны России. Посредническую поддержку оказали США и ОАЭ.

5 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ, — сказали в Минобороны России.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Все они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем докладе сообщил, что украинцы использовали российских военнопленных в качестве живых манекенов для отработки сложных и опасных медицинских процедур. По данным документа, перед этапированием в следственный изолятор раненых бойцов доставили в больницу Сум, где вместо помощи медики задействовали их для обучения практикантов.