Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 14:52

Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 200 на 200

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

200 российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена, по итогам которого Украина также получила 200 своих военнопленных, сообщили в Минобороны России. Посредническую поддержку оказали США и ОАЭ.

5 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ, — сказали в Минобороны России.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Все они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем докладе сообщил, что украинцы использовали российских военнопленных в качестве живых манекенов для отработки сложных и опасных медицинских процедур. По данным документа, перед этапированием в следственный изолятор раненых бойцов доставили в больницу Сум, где вместо помощи медики задействовали их для обучения практикантов.

плен
пленные
Минобороны РФ
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп ответил, сколько Украина протянет без помощи ЕС из-за «Дружбы»
Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани
В МИД России сообщили, будут ли эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена
В России забили тревогу из-за «двойника» Зеленского
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.