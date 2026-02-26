Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 18:23

«Живые "манекены"»: Мирошник раскрыл, как украинцы использовали пленных

Мирошник: украинские медики использовали пленных в качестве учебных манекенов

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинцы использовали российских военнопленных в качестве живых манекенов для отработки сложных и опасных медицинских процедур, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, основанном на показаниях пострадавших. По данным документа, перед этапированием в следственный изолятор раненых бойцов доставили в больницу Сум, где вместо помощи медики задействовали их для обучения практикантов, передает ТАСС.

Перед передачей военнопленных в официальное СИЗО, их привезли в больницу города Сумы для оказания помощи. Однако местные медики не стали оказывать необходимую медицинскую помощь раненым, а использовали их как живые «манекены» для обучения практикантов сложным, опасным для здоровья медицинским манипуляциям, — говорится в материале.

Ранее в докладе Мирошника сообщалось, что украинские военные систематически пытают и унижают заключенных в секретных тюрьмах. Документ содержит свидетельские показания российских военнослужащих, подробно описавших характер обращения, а также анализ выявленных фактов.

Кроме того, по его словам, на Украине развернута целая сеть подобных учреждений. Пик нарушений прав российских военнопленных приходится именно на тайные застенки, уточнил посол МИД РФ.

Родион Мирошник
Украина
пленные
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти «открыли» небо над Москвой
Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии
В Госдуме предложили необычный способ сохранить Telegram в России
«Ошиблись»: Захарова высмеяла провальные санкции Запада против России
Гуменник раскрыл планы на выступление в финале Гран-при России
Изнасилованная знакомым 13-летняя девочка стала матерью
Главу Минфина Финляндии удивил собственный прогноз дефицита бюджета
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.