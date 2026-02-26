Украинцы использовали российских военнопленных в качестве живых манекенов для отработки сложных и опасных медицинских процедур, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, основанном на показаниях пострадавших. По данным документа, перед этапированием в следственный изолятор раненых бойцов доставили в больницу Сум, где вместо помощи медики задействовали их для обучения практикантов, передает ТАСС.

Перед передачей военнопленных в официальное СИЗО, их привезли в больницу города Сумы для оказания помощи. Однако местные медики не стали оказывать необходимую медицинскую помощь раненым, а использовали их как живые «манекены» для обучения практикантов сложным, опасным для здоровья медицинским манипуляциям, — говорится в материале.

Ранее в докладе Мирошника сообщалось, что украинские военные систематически пытают и унижают заключенных в секретных тюрьмах. Документ содержит свидетельские показания российских военнослужащих, подробно описавших характер обращения, а также анализ выявленных фактов.

Кроме того, по его словам, на Украине развернута целая сеть подобных учреждений. Пик нарушений прав российских военнопленных приходится именно на тайные застенки, уточнил посол МИД РФ.