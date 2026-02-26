«Так лихо катать»: Роднина назвала главную жемчужину Олимпиады в Италии

Американская фигуристка Алиса Лью стала главным открытием завершившихся Олимпийских игр в Италии, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с «Матч ТВ». Спортсменка из США завоевала золото, набрав по сумме двух программ 226,79 балла.

Если говорить про спорт, то я смотрела только фигурное катание. Мне очень запомнилась Алиса Лью. Так лихо катать на Олимпиаде, с таким азартом — я не помню, когда такое видела, — подчеркнула Роднина.

Помимо спортивной части, прославленная фигуристка обратила внимание на организацию церемоний открытия и закрытия Игр. По ее словам, впервые было сделано так, что участвовать в них оказалось удобно для самих спортсменов. Роднина, будучи участницей трех Олимпиад, пояснила, что раньше многие атлеты, особенно из горных кластеров, не могли присутствовать на открытии из-за тренировок. В этот раз все продумали логично, дав возможность спортсменам стать частью торжественных мероприятий.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил NEWS.ru, что российской фигуристке Аделии Петросян нужно было рисковать и прыгать четверной тулуп, чтобы победить или быть в тройке призеров. Он выразил надежду, что спортсменка еще покажет свой высокий уровень на международных турнирах. Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании.