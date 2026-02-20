Зимняя Олимпиада — 2026
Ягудин заявил об оправданном риске Петросян в произвольной программе

Ягудин: Петросян еще покажет высокий уровень на международных турнирах

Алексей Ягудин Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российской фигуристке Аделии Петросян нужно было рисковать и прыгать четверной тулуп, чтобы победить или быть в тройке призеров, заявил NEWS.ru олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он выразил надежду, что спортсменка еще покажет свой высокий уровень на международных турнирах.

Чтобы быть в тройке, тем более победить, нужно идти и рисковать, прыгать четверной. Не получилось. Надеюсь, что у Аделии Петросян еще будет возможность показать всю свою силу и мощь. Хочу поблагодарить Петра [Гуменника] и Аделию за стойкость и мужество, учитывая условия, в которых они выступали, — сказал Ягудин.

Ранее Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании, набрав по сумме короткой и произвольной программ 214,53 балла (72,89 за короткую + 141,64 за произвольную). Она упала во время произвольной программы, так как не смогла приземлиться после четверного тулупа, все остальные элементы она исполнила чисто. Российские фигуристы не получили медали на Олимпиаде впервые за 66 лет.

До этого депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что Петросян показала хороший результат на дебютной Олимпиаде. Она напомнила, что для спортсменки это было первое большое выступление на международной арене.

Алексей Ягудин
Аделия Петросян
фигурное катание
Олимпиада
Кирилл Николаев
К. Николаев
