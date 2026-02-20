«Русские так не умеют»: Ягудин объяснил победу фигуристки из США на Играх

Российские фигуристы не умеют кататься «по фану», как это сделала олимпийская чемпионка из США Алиса Лью, высказал мнение олимпийский чемпион Алексей Ягудин на странице «ДоброFON» в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он высоко оценил результат, который продемонстрировала американская спортсменка.

Просто так кататься, как мы видели Алису Лью, — русские так не умеют. Это просто по фану… Это как у них: «Hey! How are you?» («Привет! Как ты?» — NEWS.ru) У них все: «Have a good time. I’m just happy to be here» («Хорошо вам провести время. Я просто рада, что нахожусь здесь». — NEWS.ru). Вот в таком стиле Алиса Лью откатала, — объяснил он.

Фигурист назвал абсолютно справедливыми результаты женского одиночного турнира. По его мнению, триумф американки Лью не вызывает сомнений, так же как и второе место японки Каори Сакамото.

Там уже третье место такое. Но это нас уже не волнует, — резюмировал спортсмен.

Ранее фигуристку Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Италии. Российскую спортсменку также допустили на показательные выступления на Играх, которые состоятся 21 февраля. Она заняла шестое место в женском одиночном катании.