Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 18:21

«Русские так не умеют»: Ягудин объяснил победу фигуристки из США на Играх

Ягудин высоко оценил выступление американки Алисы Лью на Олимпийских играх

Алиса Лью Алиса Лью Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press
Российские фигуристы не умеют кататься «по фану», как это сделала олимпийская чемпионка из США Алиса Лью, высказал мнение олимпийский чемпион Алексей Ягудин на странице «ДоброFON» в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он высоко оценил результат, который продемонстрировала американская спортсменка.

Просто так кататься, как мы видели Алису Лью, — русские так не умеют. Это просто по фану… Это как у них: «Hey! How are you?» («Привет! Как ты?» — NEWS.ru) У них все: «Have a good time. I’m just happy to be here» («Хорошо вам провести время. Я просто рада, что нахожусь здесь». — NEWS.ru). Вот в таком стиле Алиса Лью откатала, — объяснил он.

Фигурист назвал абсолютно справедливыми результаты женского одиночного турнира. По его мнению, триумф американки Лью не вызывает сомнений, так же как и второе место японки Каори Сакамото.

Там уже третье место такое. Но это нас уже не волнует, — резюмировал спортсмен.

Ранее фигуристку Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Италии. Российскую спортсменку также допустили на показательные выступления на Играх, которые состоятся 21 февраля. Она заняла шестое место в женском одиночном катании.

