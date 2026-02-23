Личная жизнь, вражда с Плющенко, здоровье: где сейчас Алексей Ягудин

Алексей Ягудин, завоевавший на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити золотую олимпийскую медаль в одиночном фигурном катании, в 45 лет продолжает выступать на льду и ведет телепередачи. Что известно о его жизни, какие последние новости выходили о спортсмене?

Что Ягудин сказал о фигурном катании на Олимпиаде-2026

Недавно Ягудин отметил, что для победы или попадания в тройку призеров на соревнованиях Аделии Петросян, российской фигуристке, необходимо было решиться на исполнение четверного тулупа. Ягудин также выразил уверенность в том, что Петросян еще сможет продемонстрировать свои выдающиеся способности на других международных состязаниях.

«Чтобы быть в тройке, тем более победить, нужно идти и рисковать, прыгать четверной. Не получилось. Надеюсь, что у Аделии Петросян еще будет возможность показать всю свою силу и мощь. Хочу поблагодарить Петра [Гуменника] и Аделию за стойкость и мужество, учитывая условия, в которых они выступали», — сказал Ягудин.

Кроме того, Алексей высказался о победе американки Алисы Лью. По его словам, российские фигуристы не умеют кататься «по фану», как это сделала олимпийская чемпионка из США. Он высоко оценил результат, который продемонстрировала соперница Петросян.

«Просто так кататься, как мы видели Алису Лью, — русские так не умеют. Это просто по фану… Это как у них: „Hey! How are you?“ („Привет! Как ты?“ — NEWS.ru). У них все: „Have a good time. I„m just happy to be here“ („Хорошо вам провести время. Я просто рада, что нахожусь здесь“. — NEWS.ru). Вот в таком стиле Алиса Лью откатала», — объяснил он.

Фигурист считает результаты женского одиночного турнира абсолютно справедливыми. По его словам, победа Лью неоспорима, как и второе место, завоеванное японкой Каори Сакамото.

«Там уже третье место такое. Но это нас уже не волнует», — резюмировал спортсмен.

Как сложилась личная жизнь Ягудина

В шоу «Секрет на миллион» Алексей Ягудин рассказывал о своих многочисленных романах в период активной спортивной карьеры. Среди его возлюбленных были солистка группы «Фабрика» Александра Савельева, фигуристка Елена Бережная и гимнастка Ляйсан Утяшева.

«Ухаживал Леша красиво: когда бывал в Москве, назначал свидания, а в разлуке присылал трогательные СМС… А потом он уехал в Америку на три месяца, и там быстро нашлись девушки, пожелавшие скрасить его одиночество», — рассказывала Утяшева.

Алексей встретил свою супругу Татьяну Тотьмянину на юношеских соревнованиях. Их отношения завязались в 2008 году. Через год у них родилась дочь Елизавета, а в 2015 году появилась вторая дочь, Мишель.

Ягудин и Тотьмянина официально оформили брак в 2016 году. 22 февраля пара отметила оловянную свадьбу.

Почему Ягудин враждовал с Плющенко

Алексей Ягудин и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе тренировались у Алексея Мишина и боролись друг против друга на чемпионатах. С юности Ягудин был уверен, что Мишин больше симпатизирует Плющенко, в то время как сам Плющенко придерживался другого мнения.

В 2022 году фигуристы вынесли свой конфликт на публику, когда Плющенко заявил, что его коллега «не умеет кататься». В ответ Ягудин опубликовал статистику со сравнением их результатов в очных противостояниях на льду. Результаты получились следующие (учитывались только совместные старты): Ягудин — 18 побед, Плющенко — восемь.

Плющенко после этого обнародовал свою статистику. Он посчитал, сколько медалей им удалось собрать за свою спортивную карьеру, продемонстрировав свое лидерство.

В феврале 2026 года Ягудин признался, что радовался падению Плющенко на ОИ в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен рассказал, что внимательно наблюдал за прокатами своих соперников во время соревнований.

«В Солт-Лейк-Сити, когда Женя Плющенко упал. Я говорил об этом не раз. Я ничего не скрываю», — сказал Ягудин.

Что известно о здоровье Ягудина

В сентябре Ягудин рассказал о своем самочувствии.

«Теперь я еще стал хуже видеть, и скрипят колени. А бедро — там стабильность. Не вылетает, как у кукол игрушечных, и уже хорошо», — отметил он.

Ягудин также рассказал о том, как перенес кризисы среднего возраста.

«Скажу так, все юбилеи — 30, 35 и 40 — было состояние непонимания: а что не так? То есть что-то довлеет над тобой, но ты не понимаешь, вроде бы все хорошо», — отметил он.

По словам спортсмена, сейчас в его жизни «все замечательно». Машины, телефоны и прочее — для него мелочи, а главное — супруга.

