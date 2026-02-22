Зимняя Олимпиада — 2026
«Захват» поселка, бездетность, скандал из-за СВО: где сейчас певица Zivert

Zivert (Юлия Сытник) Zivert (Юлия Сытник) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Соседи обвинили певицу Zivert (настоящее имя — Юлия Сытник) в самозахвате элитного поселка в Подмосковье. Что об этом известно, как сейчас живет артистка?

Правда ли, что Zivert пытается «захватить» поселок в Подмосковье

Telegram-канал Mash пишет, что соседи обвинили Zivert в самозахвате элитного поселка в Подмосковье. По их словам, артистка якобы пользуется территорией, которая превышает принадлежащую ей, а также перекрыла проезд к другим домам.

Как пишет Mash, певице принадлежит состоящий из двух построек особняк, расположенный на участке больше 2000 квадратных метров на берегу Истры. По информации канала, стоимость такого поместья — как минимум 60 млн рублей.

Одна из местных жительниц часто жалуется на Zivert и обвиняет ее в использовании общих зон. Издание пишет, что администрация поселка проверила жалобу и попросила певицу убрать клумбы, мусор в виде ящиков и стройматериалов, а также благоустроить территорию.

Что известно о личной жизни Zivert

Telegram-канал «ROCKET MAG» в 2024 году сообщил, что Zivert, выступая на сцене, заявила о нежелании иметь ребенка. На концерте в Ярославле один из фанатов выкрикнул, что хочет от певицы ребенка. Zivert ответила, что ей неинтересно материнство.

«Я на сцене уже семь-восемь лет, и я все еще не хочу ребенка, мне очень нравится тут!» — поделилась артистка.

Подробности своей личной жизни Zivert не раскрывает. В разное время ей приписывали романы с певцами Егором Кридом и NILETTO. Однако исполнительница уверяла, что их связывают только дружба и совместное творчество.

Симпатию исполнительнице выражал рэпер Гуф. В интервью журналисту Ксении Собчак он рассказал, что отправил Zivert множество сообщений, однако она оставила его знаки внимания без ответа.

«О моей личной жизни никто ничего не знает и не узнает. Я и так все вытаскиваю из себя через музыку… Когда я выйду замуж или рожу ребенка — максимум, что люди смогут узнать», — объяснила Zivert в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!».

В какой скандал Zivert попадала из-за СВО

В июле 2023 года на фестивале VK Fest, который проходил в Москве, выступила Zivert. Во время своего выступления артистка несколько раз сказала со сцены фразу «нет монет» — это слова из ее песни «Место». Тем не менее, часть зрителей восприняла это как антивоенное заявление и попыталась обратить на это внимание общественности.

Комментируя провокации в свой адрес, певица пожаловалась, что ее все чаще пытаются уличить в том, что она якобы уехала из России и «отсиживается» за границей. Zivert заверила, что по-прежнему находится на родине.

«Все это время я живу и работаю у себя на родине, в России, для своего любимого слушателя. <…> И песня „Место“ имеет более глубокий смысл, чем СМИ или диванные критики хотят в нее вложить. Я думаю, каждый человек мечтает о месте, где нет монет, где не важен цвет, где постоянно свет», — объяснила она.

