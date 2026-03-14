США пошли на неожиданный шаг в отношении венесуэльской нефти Минфин США разрешил сделки с компанией PdVSA для поставок нефти из Венесуэлы

Министерство финансов США разрешило ряд сделок с участием госкомпании Венесуэлы PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Согласно тексту лицензии, опубликованной на сайте ведомства, разрешаются все операции, запрещенные регламентом о санкциях в отношении Венесуэлы.

Речь идет о сделках с участием правительства Боливарианской Республики, компании Petroleos de Venezuela и любых структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей 50% и более. Допускаются все стандартные бизнес-процессы, связанные с венесуэльской нефтью, но при условии, что эти операции нужны для дальнейшего ввоза продукции на американскую территорию.

Вместе с тем в документе особо оговорены ограничения. Так, действие лицензии не распространяется на контрагентов, связанных с Россией, Ираном, Северной Кореей или Кубой. Под запрет попадают как компании, зарегистрированные в этих странах, так и лица, находящиеся под их юрисдикцией.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская нефть в нынешней ситуации ближневосточного кризиса просто необходима мировому рынку. Так он прокомментировал решение США снять санкции с операций по продаже черного золота из РФ, загруженного на танкеры до 12 марта.