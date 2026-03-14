14 марта 2026 в 08:45

США пошли на неожиданный шаг в отношении венесуэльской нефти

Минфин США разрешил сделки с компанией PdVSA для поставок нефти из Венесуэлы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство финансов США разрешило ряд сделок с участием госкомпании Венесуэлы PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Согласно тексту лицензии, опубликованной на сайте ведомства, разрешаются все операции, запрещенные регламентом о санкциях в отношении Венесуэлы.

Речь идет о сделках с участием правительства Боливарианской Республики, компании Petroleos de Venezuela и любых структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей 50% и более. Допускаются все стандартные бизнес-процессы, связанные с венесуэльской нефтью, но при условии, что эти операции нужны для дальнейшего ввоза продукции на американскую территорию.

Вместе с тем в документе особо оговорены ограничения. Так, действие лицензии не распространяется на контрагентов, связанных с Россией, Ираном, Северной Кореей или Кубой. Под запрет попадают как компании, зарегистрированные в этих странах, так и лица, находящиеся под их юрисдикцией.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская нефть в нынешней ситуации ближневосточного кризиса просто необходима мировому рынку. Так он прокомментировал решение США снять санкции с операций по продаже черного золота из РФ, загруженного на танкеры до 12 марта.

Израиль решил перенести «сценарий Газы» на ливанскую землю
Россиянам рассказали, где можно встретить медуз
Россиянам выставляют медицинские счета на триллионы рублей
Семь человек пострадали в ДТП с «мигрантским» автобусом в Москве
Москвичам рассказали, когда ждать пробуждения клещей
Румынские власти намеренно начали отрезать россиян от дома
«Поможет стать умнее»: в России дали фон дер Ляйен и Каллас один совет
В России впервые приняли ГОСТ на территории для прогулок с собаками
В Госдуме прояснили, какие выплаты затронет ближайшая индексация
Финансист рассказал, за что российские банки могут взимать плату
Сбежавшего в Россию от срочной службы иностранца поймали под Тамбовом
Россиян предупредили, что ночная стирка может обернуться штрафом
Россиянам назвали болезни, которые не лечатся по ОМС
Появилась новая информация о ракетах, запущенных КНДР в Японское море
Взрыв прогремел в еврейской школе Амстердама
Раскрыто, сколько Белый дом заработает на TikTok
Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом подачи 3-НДФЛ
Мошенники недосчитались миллиардов рублей из-за одного закона
«На пороге армагеддона»: в США опасаются катастрофы из-за войны с Ираном
Раскрыты детали новой лицензии США на продажу нефти России
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

