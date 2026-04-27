Массовая авария с участием почти 30 машин произошла на гонке в США

Авария с участием 27 автомобилей произошла на гонке NASCAR Cup Series в США

Фото: Walter G. Arce Sr./Keystone Press Agency/Global Look Press
На гонке NASCAR Cup Series в США произошла массовая авария с участием почти трех десятков автомобилей. Инцидент случился на суперспидвейной трассе Талладега в Линкольне, штат Алабама, сообщили организаторы.

Причиной стал контакт между автогонщиками Россом Честейном и Буббой Уоллесом. Честейн задел автомобиль Уоллеса, после чего машины начали врезаться друг в друга, сработал так называемый эффект домино.

В итоге столкнулись и получили повреждения не менее 27 автомобилей. Несколько водителей получили незначительные травмы, но после осмотра медиками выяснилось, что госпитализация никому не потребовалась. Гонка была временно остановлена.

Ранее стало известно, что финский гонщик Юха Миеттинен погиб в результате массовой аварии во время первого квалификационного заезда гонки «24 часа Нюрбургринга». 66-летний спортсмен, управлявший автомобилем BMW 325i, пострадал в столкновении с участием семи машин. Миеттинен скончался в медицинском центре трассы после нескольких безуспешных попыток реанимации. Дальнейшее проведение квалификации было отменено.

