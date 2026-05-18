Два легковых авто столкнулись с мотоциклом в Москве

Столкновение двух легковых автомобилей с мотоциклом произошло на Каширском шоссе в Москве, сообщил РЕН ТВ. Мотоциклиста увезли с места аварии на скорой.

Его состояние не уточняется. При этом его транспортное средство, как следует из публикации, сильно повреждено.

Ранее один человек погиб и двое получили различные травмы в результате аварии с возгоранием машины в Амурской области. ДТП случилось на трассе Благовещенск — Гомелевка, когда один из водителей вынужденно остановился на обочине из-за поломки машины по направлению к поселку Прогресс.

Тем временем двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП с электросамокатом в Москве. Авария произошла на улице Берзарина. По предварительным данным, несовершеннолетние передвигались вдвоем на одном самокате и столкнулись с автомобилем. Они пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.