Mercedes «вспомнил» службу вермахту, вклады СССР можно вернуть: что дальше

Мировой энергетический кризис из-за войны США и Израиля против Ирана выходит на новую орбиту, Mercedes-Benz вернулся к военным корням — бундесвер закупает грузовики для нужд армии, некоторые граждане России могут вернуть деньги по советским вкладам — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в соцсетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Нефтяной коллапс: война США с Ираном рушит мировую экономику

Мировой энергетический кризис, связанный с конфликтом вокруг Ирана, вступает в новую фазу в преддверии лета и ожидаемого роста спроса. По данным британского издания Financial Times, уже почти 80 стран ввели чрезвычайные меры, чтобы защитить свои национальные экономики.

Дополнительную нагрузку на рынки могут создать рост спроса на кондиционеры, а также туристические поездки в начале лета в Северном полушарии. Это, как подчеркивает газета, усилит давление на запасы сырой нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива.

Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл заявил, что его команда рассматривает сценарий, при котором цена нефти марки Brent может вырасти до $180 (около 13 тыс. рублей) за баррель. По его словам, это способно привести к резкому росту инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран.

Согласно отчету аналитического центра Bruegel, страны Европейского союза уже направили €10,46 млрд (917 млрд рублей) на фискальные меры для смягчения последствий войны в Ближневосточном регионе для цен на энергию. Расходы связаны с попытками стабилизации энергетических рынков и снижения нагрузки на потребителей.

«В общей сложности европейские правительства на данный момент выделили почти €10,46 млрд на фискальные меры для смягчения последствий войны между США и Ираном для счетов за энергию», — говорится в документе.

Энергетический сектор Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM

В марте спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев говорил, что Евросоюзу и Великобритании придется начать нормировать и ограничивать потребление топлива, чтобы сдержать последствия энергетического кризиса, возникшего из-за войны на Ближнем Востоке. По его словам, скоро Европа «будет умолять» Россию возобновить поставки энергоресурсов.

Mercedes вспомнил службу вермахту?

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку на оборонные заказы. По информации газеты Bild, Франция заказала 7 тыс. грузовиков Zetros и заключила партнерское соглашение с германским производителем беспилотников Quantum Systems.

Как отмечает издание, бундесвер уже сделал заказ у Daimler Trucks, где доля Mercedes составляет 30%, на сотни грузовых автомобилей Arocs 6x6 для логистических нужд. Аналогичный заказ сделала и Литва.

Журналисты пишут, что Mercedes-Benz планирует расшириться в военном секторе и заключить крупные контракты. Особый интерес представляют внедорожники Mercedes G-класса под названием Wolf.

В линейке Daimler Trucks ставка делается на Unimog, фургон Sprinter и тяжелые грузовики. Газета подчеркивает, что совместно с Quantum Systems «Mercedes работает над интеграцией грузовых автомобилей с роями беспилотников».

Завод по производству грузовиков Daimler Фото: Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

Представитель компании тем временем заявил, что она не планирует становиться оборонным концерном. При этом, как отмечает издание, на заводах компании не производят танки, артиллерию и боеприпасы, а оснащение машин военным оборудованием происходит у партнеров.

Компания Daimler-Benz (производитель Mercedes-Benz) активно сотрудничала с вермахтом и другими вооруженными силами нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Ее деятельность была тесно связана с военными заказами. Компания производила грузовики, авиационные двигатели, танки, подводные лодки и катера, а также стрелковое оружие и штабные автомобили.

Советские рубли вернутся: кто может получить компенсацию по старым вкладам

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года, имеют граждане России, родившиеся до 1991 года включительно, а также их наследники. По его словам, государство выплачивает компенсации по таким счетам.

Главным условием остается то, что вклад должен быть действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться до конца декабря того же года. Размер выплаты рассчитывается по формуле: остаток на счете на 20 июня 1991 года умножается на возрастной коэффициент и коэффициент срока хранения.

Свищев добавил, что один рубль 1991 года приравнивается к одному рублю 2026 года. Возрастные коэффициенты закреплены законодательно, а коэффициент срока хранения зависит от даты закрытия вклада.

Советские рубли Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, для оформления выплаты нужно прийти в любое отделение банка с паспортом и сберкнижкой, если она сохранилась, и написать заявление. Плата за услугу не взимается. Если сберкнижка утеряна, сотрудники банка проведут поиск по архивам. Наследникам дополнительно понадобятся свидетельство о смерти вкладчика и документы о праве на наследство.

Аналитик кандидат экономических наук Василий Кутьин заявил, что россияне начнут массово снимать и тратить деньги со вкладов, в том числе на покупку машин, когда доходность депозитов снизится до 11–12% годовых. Это станет возможным в случае, если ключевая ставка опустится до 12,5–13,5%. По его предположениям, этот показатель сможет достигнуть такого уровня лишь в сентябре 2026 года.

«Значительный перенос накоплений во вкладах в потребление произойдет тогда, когда доходность вкладов опустится до 11–12% годовых. Более широкий переход населения к крупным покупкам вероятен при депозитных ставках около 10–11%, если инфляция продолжит замедляться, а цены на автомобили будут расти быстрее доходности банковских продуктов», — подчеркнул Кутьин.

Он отметил, что снижение интереса к вкладам уже видно по динамике привлечения средств населения. По данным Центробанка России, за первый квартал 2026 года их объем вырос всего на 0,6%, практически остановившись. Массовый переход от сбережений к крупным покупкам, вероятнее всего, произойдет в первом квартале 2027 года, заключил эксперт.

