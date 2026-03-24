Дмитриев раскрыл судьбу Европы на фоне энергокризиса

Евросоюзу и Великобритании придется начать нормировать и ограничивать потребление топлива, чтобы сдержать последствия энергетического кризиса, возникшего из-за войны на Ближнем Востоке, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, скоро Европа «будет умолять» Россию возобновить поставки энергоресурсов. Так он прокомментировал сообщения о введении на Филиппинах чрезвычайного положения в сфере энергетики.

В связи с тем что многие страны объявляют чрезвычайное положение в энергетической сфере (после того как они долго не хотели признавать масштабы энергетического шока), прежние карантинные меры, введенные в ЕС и Великобритании из-за COVID, теперь будут заменены энергетическими карантинными мерами (нормирование и ограничение топлива), — написал Дмитриев.

Ранее политик назвал «роковой и идиотской» ошибкой решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов. По его словам, только сейчас Европа смогла признать, что энергетический кризис стал для региона критическим.