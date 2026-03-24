Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 17:25

Дмитриев раскрыл судьбу Европы на фоне энергокризиса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюзу и Великобритании придется начать нормировать и ограничивать потребление топлива, чтобы сдержать последствия энергетического кризиса, возникшего из-за войны на Ближнем Востоке, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, скоро Европа «будет умолять» Россию возобновить поставки энергоресурсов. Так он прокомментировал сообщения о введении на Филиппинах чрезвычайного положения в сфере энергетики.

В связи с тем что многие страны объявляют чрезвычайное положение в энергетической сфере (после того как они долго не хотели признавать масштабы энергетического шока), прежние карантинные меры, введенные в ЕС и Великобритании из-за COVID, теперь будут заменены энергетическими карантинными мерами (нормирование и ограничение топлива), — написал Дмитриев.

Ранее политик назвал «роковой и идиотской» ошибкой решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов. По его словам, только сейчас Европа смогла признать, что энергетический кризис стал для региона критическим.

Россия
РФПИ
Кирилл Дмитриев
Европа
кризис
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Общество

Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.