«Идиотская ошибка»: Дмитриев указал на главный провал фон дер Ляйен

Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов — роковая и идиотская ошибка, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, политик только сейчас смогла признать, что энергетический кризис стал для Европы критическим.

Как и было предсказано несколько недель назад, Урсула только сейчас признает, что «энергетический кризис носит критический характер» для ЕС. Почему-то она по-прежнему не спешит признать, что он стал критическим в ЕС из-за ее роковых и идиотских ошибок, связанных с отказом от российских энергоресурсов. Это нужно признать и искупить вину. Немедленно, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда оно будет платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Он указал, что именно руководителя дипломатии ЕС Каю Каллас, фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Латвии Эвику Силиня следует «помянуть у бензоколонки».