24 марта 2026 в 11:06

«Идиотская ошибка»: Дмитриев указал на главный провал фон дер Ляйен

Дмитриев назвал роковой ошибкой решение ЕС отказаться от российских ресурсов

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов — роковая и идиотская ошибка, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, политик только сейчас смогла признать, что энергетический кризис стал для Европы критическим.

Как и было предсказано несколько недель назад, Урсула только сейчас признает, что «энергетический кризис носит критический характер» для ЕС. Почему-то она по-прежнему не спешит признать, что он стал критическим в ЕС из-за ее роковых и идиотских ошибок, связанных с отказом от российских энергоресурсов. Это нужно признать и искупить вину. Немедленно, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда оно будет платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Он указал, что именно руководителя дипломатии ЕС Каю Каллас, фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Латвии Эвику Силиня следует «помянуть у бензоколонки».

Россия
РФПИ
Кирилл Дмитриев
критика
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
Пострадавшим при взрыве в Севастополе оперативно окажут помощь
Миронов предложил новые меры по контролю работы ЦБ России
Спецпредставитель Путина назвал новые «центры спокойствия» в мире
Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана
Поляки испугались за безопасность страны из-за войны на Ближнем Востоке
В ДНР сурово наказали наемника из Европы
Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок
Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга
Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей
Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий
В Северной Корее впервые может появиться полиция
Четыре области Украины «погрузились во тьму»
Покупка дома обернулась для американца шокирующей находкой
В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии
Дешевые корпуса для ракет начали штамповать в морском контейнере в США
Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали
Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле
Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке
В Турции предположили, от чего зависит окончание войны на Ближнем Востоке
Минсельхоз нашел способ поддержать российских аграриев
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
