Запрет на социальные сети для детей младше 16 лет в Великобритании нужен премьеру Киру Стармеру, чтобы установить тотальный контроль над пользователями, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на платформе X. Он пояснил, что британский премьер добивается этой меры в первую очередь для того, чтобы обязать всех пользователей соцсетей проходить идентификацию.

Стармер делает это в первую очередь для того, чтобы заставить всех пользователей социальных сетей пройти идентификацию и контролировать их, угрожая арестами за комментарии, — написал Дмитриев.

Ранее сам Стармер объяснил запрет соцсетей для несовершеннолетних тем, что современные технологии проникают во все сферы жизни детей. По его словам, он больше не приемлет такого положения дел. В частности, решение направлено на защиту молодого поколения от чрезмерного влияния цифрового мира.

Прежде зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что власти могут разблокировать Telegram, если мессенджер выполнит требования российских властей. По его словам, данный процесс может занять не более нескольких месяцев.