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15 июня 2026 в 21:38

На Украине устроили фиктивный брак уклониста с инвалидом за $10 тыс.

Военного ВСУ обвинили в фиктивном браке уклониста с женщиной-инвалидом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Начальник военного пункта в Харьковской области и его подельник попали под подозрение за организацию фиктивного брака уклониста с женщиной-инвалидом, следует из заявления офиса генпрокурора Украины. За свои услуги мошенники требовали с мужчины призывного возраста $10 тыс. (около 724 тыс. рублей).

Через фиктивный брак женщину с инвалидностью использовали в схеме выезда военнообязанного за границу. Начальнику контрольно-технического пункта одной из воинских частей Харьковской области и гражданскому лицу сообщено о подозрении, — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в мае обвиняемые собирались устроить выезд за границу мужчины призывного возраста, который не имел законных оснований покидать Украину. Для реализации замысла мужчины вовлекли в схему 27-летнюю женщину с инвалидностью II группы и зарегистрировали ее фиктивный брак с уклонистом, которого она раньше не знала.

В день заключения брака правоохранители задокументировали получение первой части суммы в размере $5 тыс. (более 360 тыс. рублей). Вскоре после передачи денег фигуранты были задержаны. Им предъявлены обвинения в организации незаконной переправки через границу и торговле людьми, максимальное наказание по которым предусматривает до 12 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Ранее в киевском районе Троещина несколько сотен местных жителей устроили стихийный митинг против насильственной мобилизации, который привел к столкновениям с сотрудниками ТЦК и полицией. Конфликт начался после попытки принудительно забрать молодого мужчину — прохожие вступились за него, однако в итоге сотрудники военкомата все же увезли его в неизвестном направлении.

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