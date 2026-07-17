Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 16:34

Украинец годами прятался от призыва в погребе у матери

В Черкасской области мужчина несколько лет скрывался в погребе от мобилизации

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Черкасской области Украины сотрудники ТЦК обнаружили мужчину, который несколько лет скрывался от мобилизации в погребе на участке своей матери, сообщает украинское издание «Українець Доповідає». После того, как уклониста нашли, его отправили в учебный центр для прохождения военной службы.

Информацию о местонахождении уклониста местным властям выдали соседи. Длительное находжение в сыром, плохо вентилируемом помещении без доступа солнечного света, по предварительным данным, негативно отразилось на его физическом и психологическом состоянии. Оценка его здоровья будет проведена медиками уже в ходе военной подготовки. Согласно украинскому законодательству, уклонение от мобилизации влечет административную или уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что во Львове около 200 человек вступили в конфликт с сотрудниками ТЦК. Два уголовных дела возбуждены за насилие над правоохранителями и препятствование деятельности ВСУ. Инцидент затронул военнослужащих и полицейских из-за насильственной мобилизации. Жители окружили автомобиль военкомата, что спровоцировало столкновения.

Европа
Украина
мобилизация
уклонисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россия выиграла эту войну»: предсказание о крахе Европы и США в 2027 году
Умер художник-постановщик «Гардемаринов III»
Политолог ответил, введет ли Трамп санкции против РФ ради дани памяти Грэму
Американист объяснил, зачем Вашингтону новые санкции против России
Бывший чиновник Минпромторга упал в обморок, когда его пришли арестовывать
Захарова раскрыла, кто на Украине обворовывает россиян и европейцев
В Совфеде указали ЕС, против кого на самом деле стоит вводить санкции
Названо число стран, с которыми МО РФ подпишет многолетние военные договоры
Арестовичу подготовили обвинение в России о призывах к терактам
В Минобороны раскрыли цель цифровой трансформации армии России
Захарова ответила на обвинения Запада в кибератаках
Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию России
Ядовитый паук укусил девушку в автобусе до Казани
Лимиты украинских моргов, удары под Одессой: новости СВО к вечеру 17 июля
«Выстрел себе в ногу»: политолог оценил планы Черногории отменить безвиз с РФ
Сильные дожди, облачность и тепло до +23: погода в Москве в начале недели
Психотерапевт предупредила, чем опасно отсутствие отдыха
Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Раскрыта причина смерти вдовы Александра Маслякова
В Минобороны рассказали о развитии поставок и использования БПЛА
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.