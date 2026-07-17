Украинец годами прятался от призыва в погребе у матери В Черкасской области мужчина несколько лет скрывался в погребе от мобилизации

В Черкасской области Украины сотрудники ТЦК обнаружили мужчину, который несколько лет скрывался от мобилизации в погребе на участке своей матери, сообщает украинское издание «Українець Доповідає». После того, как уклониста нашли, его отправили в учебный центр для прохождения военной службы.

Информацию о местонахождении уклониста местным властям выдали соседи. Длительное находжение в сыром, плохо вентилируемом помещении без доступа солнечного света, по предварительным данным, негативно отразилось на его физическом и психологическом состоянии. Оценка его здоровья будет проведена медиками уже в ходе военной подготовки. Согласно украинскому законодательству, уклонение от мобилизации влечет административную или уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что во Львове около 200 человек вступили в конфликт с сотрудниками ТЦК. Два уголовных дела возбуждены за насилие над правоохранителями и препятствование деятельности ВСУ. Инцидент затронул военнослужащих и полицейских из-за насильственной мобилизации. Жители окружили автомобиль военкомата, что спровоцировало столкновения.