Лукашенко заявил, что Трамп может закончить войну на Ближнем Востоке

Хозяин Белого дома Дональд Трамп «абсолютно может» остановить войну на Ближнем Востоке, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью каналу Al Arabiya. По его словам, Вашингтону и Тель-Авиву также нужно задуматься, как компенсировать ущерб Тегерану.

[Трамп] Абсолютно может [остановить войну на Ближнем Востоке]. И некоторые факты последнего времени об этом говорят, — отметил Лукашенко.

Ранее президент США заявил журналистам, что судоходство в Ормузском проливе не будет облагаться платой. Он также сообщил, что на эту тему у Тегерана и Вашингтона возник небольшой спор. Трамп также признал, что Соединенные Штаты готовы принять военную поддержку от европейских союзников.

Также Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты снимут санкции с Ирана, но при выполнении определенных условий. Он сообщил, что Тегеран должен будет «делать то, что от него ждут».

До этого американский лидер объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.