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15 июня 2026 в 19:25

Эксперты ждут закрепления курса доллара в пределах 70–75 рублей

Финансист Проценко ожидает закрепления доллара в диапазоне 70–75 рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Курс американской валюты уверенно закрепится в пределах диапазона от 70 до 75 рублей уже на этой неделе, заявила RT генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. По мнению финансиста, данная тенденция во многом будет обусловлена ростом интереса инвесторов к покупке иностранной валюты, который продлится вплоть до наступления следующего налогового периода.

Участники рынка ожидают от ЦБ снижения ключевой ставки минимум на 50 базисных пунктов, до 14 процентов. Продолжение цикла плавного смягчения денежно-кредитной политики заметнее поддержит фактор ослабления рубля и повысит сбалансированность российского внебиржевого валютного рынка, — пояснила Проценко.

По ее словам, главным внутренним фактором влияния на нацвалюту станут дальнейшие шаги Банка России в рамках реализуемой денежно-кредитной политики. Дополнительное давление на рубль может оказать возможное подписание соглашения между США и Ираном, которое приведет к падению мировых цен на нефть из-за разблокировки Ормузского пролива, заключила эксперт.

Ранее главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин спрогнозировал, что во второй половине года российская валюта перейдет к плавному ослаблению и к осени может вернуться к отметке 80 рублей за доллар. При этом эксперт подчеркнул, что обвального падения курса ждать не стоит, так как для подобных негативных ожиданий сейчас нет никаких весомых аргументов.

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